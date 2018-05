Plecaki turystyczne - klucz do idealnej wyprawy górskiej

Plecaki turystyczne i góry to para, której nie da się rozdzielić. Każda górska wyprawa wymaga odpowiedniego przygotowania - bardzo często przed jej rozpoczęciem zastanawiamy się co ze sobą zabrać, jednak rzadko kiedy myślimy o tym do czego spakować potrzebny ekwipunek.